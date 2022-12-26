Подмосковье 26 декабря 2022, 11:18 Более 96 млрд рублей направят на соцподдержку в Подмосковье в 2023 году

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Жители Подмосковья продолжат получать социальные льготы и выплаты в 2023 году. На эти меры поддержки направят более 96 миллиардов рублей.

«Особое внимание мы уделяем тому, чтобы госуслуги были удобными, а получение льгот и выплат не вызывало сложностей и проблем. Сейчас многие из них доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В 2023 году новом году бюджет Подмосковья останется ориентированным на социальный сектор. С 1 января в регионе будет увеличен прожиточный минимум (до 18 832 рублей), что повлечет увеличение размера многих пособий.

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По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье начала действовать льгота на социальную газификацию. Чтобы воспользоваться поддержкой, жителям необходимо обратиться в Министерство социального развития Подмосковья через сайт РПГУ. Право на льготу получили многодетные семьи и ветераны боевых действий.

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