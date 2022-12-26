26 декабря 2022, 11:18
Более 96 млрд рублей направят на соцподдержку в Подмосковье в 2023 году
Жители Подмосковья продолжат получать социальные льготы и выплаты в 2023 году. На эти меры поддержки направят более 96 миллиардов рублей.
«Особое внимание мы уделяем тому, чтобы госуслуги были удобными, а получение льгот и выплат не вызывало сложностей и проблем. Сейчас многие из них доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Реклама
В 2023 году новом году бюджет Подмосковья останется ориентированным на социальный сектор. С 1 января в регионе будет увеличен прожиточный минимум (до 18 832 рублей), что повлечет увеличение размера многих пособий.
Реклама
По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье начала действовать льгота на социальную газификацию. Чтобы воспользоваться поддержкой, жителям необходимо обратиться в Министерство социального развития Подмосковья через сайт РПГУ. Право на льготу получили многодетные семьи и ветераны боевых действий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Экономика
Реклама
Реклама