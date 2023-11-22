Подмосковье 22 ноября 2023, 17:50 Более 950 тысяч человек воспользовались услугами бань и саун в Подмосковье с начала года Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Услугами банной отрасли воспользовались более 950 тысяч жителей Подмосковья с начала года, среди них свыше 190 тысяч — из многодетных семей. В регионе работают около 800 комплексов с саунами, и все они активно готовятся к новогоднему сезону, когда спрос на легкий пар возрастает.

«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Например, инвесторы могут получить земельный участок для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. Это, безусловно, способствует повышению качества оказываемых услуг населению, созданию новых рабочих мест и развитию внутреннего туризма», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Время перед Новым годом считается высоким сезоном у саун. В Подмосковье работают более 800 банных комплексов, из них 350 являются социально ориентированными и предоставляют скидки пенсионерам и некоторым другим категориям клиентов.

С 2022 по 2023 годы в Московской области отремонтировали свыше 50 бань и построили семь новых. Сейчас возводится еще один такой объект — это двухэтажный комплекс общей площадью более 1,5 тысячи «квадратов» в Одинцовском городском округе. Размер инвестиций составит более 300 миллионов рублей. Открытие планируется на 2024 год.

Губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы. В Подмосковье организуют более 3,6 тысячи мероприятий в преддверии Нового года.

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