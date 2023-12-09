Подмосковье 09 декабря 2023, 15:35 Более 9,5 тысячи человек проголосовали на выборах в Совет депутатов Серпухова Мособлизбирком

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Жители городского округа Серпухов продолжают приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать. Им предстоит выбрать депутатов.

По состоянию на 15:00 явка избирателей на территории городского округа Серпухов превысила 9,5 тысячи человек. Это составляет 5,36% от числа всех избирателей.

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Напомним, проголосовать за депутатов в Серпухове можно 9 и 10 декабря. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах.

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