Подмосковье 21 апреля 2023, 12:14 Более 9,5 миллиона объектов недвижимости в Подмосковье оценят по кадастровой стоимости в этом году Фото Минимущества

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В этом году в Московской области оценят по кадастровой стоимости более 9,5 миллиона зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и других объектов недвижимости. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

В течение 20 дней после получения отчета об итогах государственной кадастровой оценки специалисты утвердят стоимость объектов. Их будут использовать с 1 января 2024 года.

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«Кадастровая стоимость объекта недвижимости — это результат оценки объекта недвижимости, полученный на определенную дату. Кадастровая стоимость определяется в первую очередь для целей налогообложения на основе рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости», — уточнили в министерстве.

Узнать кадастровую стоимость объекта можно на публичной кадастровой карте, с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», через фонд данных государственных кадастровых оценок и с помощью выписки из ЕГРН.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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