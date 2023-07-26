Подмосковье 26 июля 2023, 02:20 Более 94 тысяч гектаров в Подмосковье засеют озимыми зерновыми Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В этом году в Московской области озимыми зерновыми культурами планируют засеять более 94 тысяч гектаров земли. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Это пшеница, которой будет засеяно более 89 тысяч гектаров. Также в регионе планируют более 3,5 тысячи гектаров занять под озимую рожь, 1,3 тысячи гектаров под озимую тритикале», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Около 10 тысяч гектаров засадят озимым рапсом. Для работ закупили 15,2 тысячи тонн минеральных удобрений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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