Подмосковье 20 января 2023, 12:17 Более 94 тысяч человек воспользовались общественным транспортом Подмосковья на Крещение

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Общественный транспорт Подмосковья доставил более 94 тысяч пассажиров до храмов и купелей в Крещение. Отмечается, что эти показатели на 5% выше, чем в прошлом году.

«Для комфортного проезда жителей и гостей Подмосковья на 324 маршрутах региона, которые курсировали до храмов и мест купания, было задействовано более 1,7 тысячи автобусов. Работа данных маршрутов в ночь с 18 на 19 января была продлена до 3 часов», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.

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Больше всего пассажиров проехало на маршруте № 361 «Фрязино — Москва (метро Щелковская)» до храма Рождества Христова. Вторым по популярности стал маршрут № 75 «станция Кубинка — парк „Патриот“ — станция Голицыно» до Главного Храма Вооруженных Сил России, Собора Воскресения Христова. На нем проехали более 300 пассажиров.

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Все автобусы, задействованные в Крещение, были продезинфицированы, а с водителями провели дополнительный инструктаж по правилам перевозки пассажиров.

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