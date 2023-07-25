Подмосковье 25 июля 2023, 13:06 Свыше 90 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в региональном проекте «Умные каникулы» Пресс-служба Министерства образования МО

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Свыше 93 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в образовательных интенсивах на базах школ по программе «Умные каникулы». Они посетили экскурсии в музеи и предприятия региона.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, дети продолжали ходить в школу, но вместо обычных уроков посещали занятия на свежем воздухе, экскурсии на предприятия и в музеи. За 19 дней они разработали проекты, провели исследования и посетили научные лаборатории при вузах.

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«Если в 2022 году „Умные каникулы“ были доступны только для учащихся школ-флагманов, то этим летом в программе смогли принять учащиеся из 100 школ по всей Московской области», — добавила она.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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