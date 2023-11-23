23 ноября 2023, 15:50
Более 92 тысяч человек прошли диспансеризацию в Одинцове с начала года
Диспансеризацию в поликлиниках Одинцова за 10 месяцев года прошли более 92 тысяч человек. Чтобы жителям было еще проще проверить свое здоровье, в городе открылся Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью».
Приемы в Центре диспансеризации ведут как врачи общей практики, так и специалисты узких направлений. Здесь есть кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. Посетители могут сделать флюорографию и маммографию.
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«Пройти диспансеризацию можно в будние дни с 8:00 до 20:00, а также в субботу. Для удобства посетителей оборудованы комфортные зоны ожидания», — рассказал заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.
Диспансеризация проводится в два этапа: общее и углубленное обследование для тех, у кого обнаружены отклонения в анализах или при осмотре.
Записаться на прием можно по номеру 122, через портал «Госуслуги» или непосредственно в Центре диспансеризации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Диспансеризация
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