Подмосковье 23 ноября 2023, 15:50 Более 92 тысяч человек прошли диспансеризацию в Одинцове с начала года пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Диспансеризацию в поликлиниках Одинцова за 10 месяцев года прошли более 92 тысяч человек. Чтобы жителям было еще проще проверить свое здоровье, в городе открылся Центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью».

Приемы в Центре диспансеризации ведут как врачи общей практики, так и специалисты узких направлений. Здесь есть кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики. Посетители могут сделать флюорографию и маммографию.

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«Пройти диспансеризацию можно в будние дни с 8:00 до 20:00, а также в субботу. Для удобства посетителей оборудованы комфортные зоны ожидания», — рассказал заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Олег Дмитриев.

Диспансеризация проводится в два этапа: общее и углубленное обследование для тех, у кого обнаружены отклонения в анализах или при осмотре.

Записаться на прием можно по номеру 122, через портал «Госуслуги» или непосредственно в Центре диспансеризации.

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