19 марта 2024, 19:03
Более 92 миллионов рублей поступило в бюджет Подмосковья за использование лесов с начала года
Плата за использование лесов Московской области составила почти 500 миллионов рублей с начала года. При этом 92,5 миллиона рублей поступило в бюджет Московской области.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджетную систему Российской Федерации увеличились почти на 30 миллионов рублей», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
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Отмечается, что рост поступления арендных платежей вызван совершенствованием законодательства и активной позиции лесопользователей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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