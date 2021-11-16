Более 91 тысячи масок приобрели пассажиры в автобусах «Мострансавто» с начала масочного режима

В автобусах «Мострансавто» с начала масочного режима в Подмосковье, который ввели 12 мая 2020 года, пассажиры приобрели свыше 91 тысячи средств индивидуальной защиты. На 2021 год пришлось более 19,5 тысячи продаж.

Чаще всего маски в автобусах покупали при помощи бесконтактных банковских карт, смартфонов и умных часов. Таким способом осуществили более 39,5 тысячи операций. Средства индивидуальной защиты в автобусах «Монстрансавто» можно приобрести у водителя за пять рублей.

В масках работают и все сотрудники предприятия, которые контактируют с пассажирами, — в первую очередь это водители и кассиры. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры компании продолжают регулярную дезинфекцию.

С начала 2021 года пассажиры транспорта московского региона оставили более четырех тысяч вещей в автобусах и на остановках «Мострансавто». Все утерянное хранится сотрудниками объединения в течение шести месяцев, а после утилизируется.