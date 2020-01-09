Поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании перевезли более 900 тысяч пассажиров в новогодние каникулы. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

С 1 по 8 января поездки на пригородных поездах Московско-Тверской пассажирской пригородной компании совершили 930 тысяч человек. Около 30% из них предпочли скоростные поезда «Ласточка». Ими воспользовались 280 тысяч пассажиров.

Чаще всего пригородным железнодорожным транспортом в новогодние каникулы пользовались пассажиры станций Крюково, Химки, Сходня и Тверь — 130, 95, 63 и 57 тысяч человек соответственно. При этом Ленинградский вокзал стал начальной или конечной станцией маршрута для 210 тысяч пассажиров пригородных поездов.

«На пригородных поездах Московско-Тверской ППК пассажиры приезжали погулять в празднично украшенную Москву, добирались к местам отдыха за городом, навещали родных и друзей. Многие в новогодние праздники осваивали новые туристические маршруты, в том числе совершили поездку на ретропоезде „Селигер“ в Осташков», — рассказал генеральный директор АО «Московско-Тверская ППК» Олег Федотов.

С 1 по 8 января все обычные электрички и «Ласточки» на участке Москва — Тверь (Конаково) ходили по расписанию выходных дней.

«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» обслуживает пригородные перевозки в Москве, Московской, Тверской, части Новгородской, Псковской и Ярославской областей. Основу полигона деятельности компании составляет участок Москва — Зеленоград — Тверь.