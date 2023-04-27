Подмосковье 27 апреля 2023, 14:11 Более 900 семей Подмосковья смогут воспользоваться льготами социальной газификации в этом году

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Услугу «Заключение договора о подключении в рамках догазификации» оптимизировали в Московской области. Так, ей могут воспользоваться многодетные семьи, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, а также родственники участников или ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы законодательно установили ряд льготных категорий граждан, которые могут рассчитывать и на льготу для приобретения газового оборудования, и на выполнение работ по подключению внутри земельного участка», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

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По программе «Социальная газификация» участникам бесплатно подведут топливо до границ земельного участка. Закупку и установку оборудования оплачивает сам заявитель.

Чтобы вступить в программу, необходимо соответствовать следующим критериям: заявителю необходимо иметь российское гражданство, дом и земельный участок должны быть зарегистрированы в ЕГРН и находиться в собственности заявителя на территории Подмосковья, населенный пункт должен быть включен в программу догазификации.

Рассчитать стоимость работ можно на сайте с помощью калькулятора. Отмечается, что цена будет зависеть от объема работ, способа прокладки газопровода и выбранного оборудования. Для некоторых граждан предусмотрена льгота на оплату стоимости газового оборудования до 80 тысяч рублей. Также им положена 100%-ная оплата выполненных работ по газификации ИЖС. Сюда входит: подключение к сетям газораспределения, разработка проектной документации, монтаж внутридомового газового оборудования и пусконаладочные работы.

Подать заявку на участие в программе можно в офисах или на сайте «Мособлгаза», а также на «Госуслугах».

По мнению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, качество жизни заметно меняется, когда в доме появляется газ. Регион помогает жителям легко получить необходимые услуги.

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