Подмосковье 02 июня 2023, 17:09 Более 900 подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года Министерство ЖКХ МО

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Программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд» продолжает улучшать жилищные условия тысяч людей каждый месяц. С начала года в регионе обновили и привели в порядок еще 900 входных групп.

За год МинЖКХ отремонтирует 6160 подъездов в Московской области. При этом жители смогут предложить любой дизайн и оформление стен, полностью контролировать ход ремонта.

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«За семь лет мы отремонтировали около 99 тысяч подъездов и продолжаем эту работу. В 2022 году привели в порядок около 3,5 тысячи подъездов, в этом году обновим еще 6,1 тысячи», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

К концу мая 900 входных групп из запланированного списка уже отремонтировали.

Приемку работ выполняет подведомственное МинЖКХ «Управление технического надзора капитального ремонта».