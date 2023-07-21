Подмосковье 21 июля 2023, 15:00 Более 900 обманутых дольщиков получат квартиры в Лыткарине и Котельниках в августе Белые Росы / пресс-служба МинЖил политики МО

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Строительство ЖК «Президентский» в Лыткарине и «Белые росы» в Котельниках завершат в августе, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Квартиры в комплексах ждут 968 обманутых дольщиков.

Для завершения работ по возведению ЖК «Президентский» в Лыткарине правительство Московской области привлекло инвестора ГК «ФСК». На текущий момент специалисты проводят благоустройство, монтаж водопровода и слаботочных сетей. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2023 года. Заселения в новом квартале ждут 178 дольщиков.

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В комплексе «Белые росы» в Котельниках Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области подводит к концу работы по отделке квартир и благоустройству близлежащей территории. Квартиры в ЖК ждут 790 семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в Подмосковье решат до конца года. Оставшимся без жилья из-за недобросовестных застройщиков гражданам выдадут ключи от 12 тысяч квартир.

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