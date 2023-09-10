Подмосковье 10 сентября 2023, 11:37 Более 900 молодых жителей Лобни впервые проголосуют на выборах в Подмосковье Фото: администрация Лобни

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В Лобне в этом году впервые проголосует 941 молодой избиратель. Для них работают 35 участков с 08:00 до 20:00. После голосования им вручат сладкий подарок.

На УИК № 1321 пришел руководитель лобненского отделения «Молодой Гвардии» Денис Барабанов с товарищем.

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«Сегодня есть еще очень много важных дел, поэтому решили прийти пораньше. Все очень понятно — поставил галочку, где хотел, и опустил бюллетень в урну. День выборов для меня очень ответственный день, потому что мы определяем судьбу региона на ближайшие пять лет», — заявил Барабанов.

На других участках молодых людей встречают так же приветливо.

«Это серьезная ответственность. Я часто общаюсь с молодежью и уверен: ребята у нас — большие молодцы. Они осознанно подходят к процессу голосования и отдают себе отчет, что их выбор решит, каким путем дальше пойдет родной регион», — рассказал глава города Игорь Демешко.

По данным на 10 сентября в 10:00, явка на выборах в Московской области достигла 44,19%. Проголосовали уже 2 481 782 человека.

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