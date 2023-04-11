Подмосковье 11 апреля 2023, 14:59 Более 900 консультаций для пациентов с редкими болезнями кожи провели в НИКИ детства за 2 года

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Центр генных дерматозов в НИКИ детства уже два года оказывает помощь пациентам со сложными генетическими заболеваниями кожи. За это время врачи провели 930 консультаций и почти 330 обследований.

В центре оказывают помощь больным буллезным эпидермолизом (это дети-«бабочки»), ихтиозом (дети-«рыбки») и другими редкими болезнями кожи. В начале 2023 года здесь был открыт дневной стационар, где пациенты находятся с родными, пока специалисты проводят обследования, делают перевязки

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«Сейчас на учете у нас состоят 114 детей-инвалидов. С маленькими пациентами работает целая команда врачей, при этом ребенок и его родители находятся в комфортной палате, где проводятся все необходимые обследования и процедуры», — сказала директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.

Пройти лечение в Центре генных дерматозов можно по направлению лечащего врача бесплатно, по полису ОМС.

Нисо Одинаева также напомнила, что детям с веснушками или другим видом пигментации кожи пора пользоваться солнцезащитным кремом перед выходом на улицу.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.