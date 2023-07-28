Подмосковье 28 июля 2023, 16:22 Более 900 комплексов обработки бюллетеней подготовят к сентябрьским выборам в Подмосковье Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Подмосковье активно готовится к выборам губернатора и муниципальных депутатов, которые пройдут с 8 по 10 сентября. В этом году для работы на участках подготовят более 900 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней — КОИБ — это электронная урна со сканером. Устройство автоматически распознает и считывает бюллетень, суммирует голоса и формирует итоговый документ.

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На участках, где будут работать КОИБы, назначат операторов из членов избирательных комиссий. Все они пройдут специализированное обучение.

В этом году жители Подмосковья впервые смогут поучаствовать в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Для этого нужно подать заявление на портале госуслуг до 4 сентября.

Действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора региона.

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