Подмосковье 12 июля 2023, 06:00 Более 900 компаний оштрафовали за нарушение чистоты в Подмосковье в июне ГУСТ МО

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Инспекторы ГУСТ привлекли к административной ответственности 904 организации в июне за нарушение содержания территорий. Сумма штрафов превысила 60 миллионов рублей.

Больше всего нарушителей оказалось в Люберцах, Клину, Красногорске, Рузе и Химках. Общая сумма штрафов составила 60,491 миллиона рублей.

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«Основная цель, безусловно, не наказание рублем, а чистота и порядок в Подмосковье. Мы проводим профилактические визиты для консультаций и предотвращения нарушений. Но если они все-таки допущены, предприятия привлекаются к ответственности», — рассказала руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Основными нарушениями в июне стали навалы мусора, плохое состояние малых архитектурных форм, содержание детских площадок в ненадлежащем виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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