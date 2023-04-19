Подмосковье 19 апреля 2023, 16:20 Более 900 километров коммунальных сетей Подмосковья обновят к концу 2024 года Холодных труб в Подмосковье зимой больше не будет Министерство ЖКХ МО

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В Подмосковье стартует масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского, до конца 2024 года в регионе отремонтируют и заменят 940 тысяч километров коммунальных сетей.

«В этом году мы даем старт уникальной программе — модернизации коммунальной инфраструктуры. Мы достаточно много сделали в Московской области объектов, связанных непосредственно с подъемом воды, канализацией», — подчеркнул Велиховский.

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Модернизация позволит минимизировать аварийность на сетях на 10% за счет сокращения протяженности изношенного оборудования.

«В программу заложено 212 объектов, из них 38 — это сети водоснабжения, 47 — это сети водоотведения, и 127 объектов — это теплоснабжение. Выделено средств 33 миллиарда рублей», — добавил министр.

Данные работы позволят улучшить качество водо- и теплоснабжения для 1,6 миллиона человек.

«Из значимых проектов я бы хотел отметить модернизацию очистных сооружений Сергиева Посада, Павловского Посада. И безусловно, это Пушкинский коллектор. Это один из самых крупных коллекторов в Московской области, который отводит стоки на Щелковские межрайонные очистные сооружения», — отметил Велиховский.

В работах по обновлению сетей будет использоваться продукция только подмосковных и отечественных предприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной» и напомнил, что правительство России и ОАО «Газпром» оказали Подмосковью существенную поддержку в этой сфере.