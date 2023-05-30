30 мая 2023, 15:40
Более 900 юных жителей Подмосковья поучаствовали в конкурсе детского творчества в Одинцове
В Одинцове прошел пятый конкурс детского творчества «Краски детства». В нем поучаствовали 900 детей, в том числе 150 воспитанников соцучреждений Московской области. Торжественное награждение победителей провели в культурно-досуговом комплексе «Барвиха», сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.
Мероприятие организовали в преддверии Дня защиты детей. На время проведения конкурса досуговый центр превратился в детский парк с играми, конкурсами, яркими воздушными шарами и угощением.
Участники смогли посетить мастер-классы по моделированию из воздушных шаров, живописи и декоративно-прикладному искусству.
В финале праздника перед юными жителями региона выступили артисты шоу-бизнеса и эстрады. Настоящим сюрпризом для детей стали фокусы от Magic Man.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Дети
конкурсы
Реклама
Реклама