Подмосковье 30 мая 2023, 15:40 Более 900 юных жителей Подмосковья поучаствовали в конкурсе детского творчества в Одинцове Министерство социального развития Московской области

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В Одинцове прошел пятый конкурс детского творчества «Краски детства». В нем поучаствовали 900 детей, в том числе 150 воспитанников соцучреждений Московской области. Торжественное награждение победителей провели в культурно-досуговом комплексе «Барвиха», сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.

Мероприятие организовали в преддверии Дня защиты детей. На время проведения конкурса досуговый центр превратился в детский парк с играми, конкурсами, яркими воздушными шарами и угощением.

Участники смогли посетить мастер-классы по моделированию из воздушных шаров, живописи и декоративно-прикладному искусству.

В финале праздника перед юными жителями региона выступили артисты шоу-бизнеса и эстрады. Настоящим сюрпризом для детей стали фокусы от Magic Man.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО.

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