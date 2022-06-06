Более 900 граждан и организаций Подмосковья продлили договор аренды в рамках господдержки

В Подмосковье более 900 граждан и юридических лиц воспользовались мерой господдержки и продлили договор аренды по упрощенной схеме на три года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Новая мера касается земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности», — сообщила она.

Кротова отметила, что в Московской области федеральная мера поддержки пользуется большой популярностью прежде всего за счет удобства ее реализации. Так, с начала действия закона аренду продлили уже более 900 граждан и компаний.

Воспользоваться новым законом могут арендаторы земельных участков в том случае, если на момент обращения срок действия договора аренды еще не истек, а также при пользовании земельным участком не было выявлено нарушений земельного законодательства.

При этом аренда продлевается однократно до трех лет путем заключения дополнительного соглашения. Новая опция доступна в электронном виде на РПГУ.

Обратиться за продлением сроков аренды можно до 1 марта 2023 года через региональный портал государственных услуг.