Подмосковье 06 февраля 2023, 09:50 Права более чем 900 дольщиков восстановили в Подмосковье за январь

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С начала года в Подмосковье в правах восстановили свыше 900 дольщиков в восьми домах. Из них 908 человек получили ключи от квартир и 15 — денежные компенсации.

Как напомнила глава Минжилполитики Подмосковья Инна Федотова, до конца года регион решит проблему всех обманутых участников долевого строительства. Для этого ведут большую работу — с начала января в правах восстановили 641 дольщика ЖК «Видный город», 255 — в ЖК «Лесобережный» и 12 — в ЖК «Каскад Парк — 2».

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«Еще 15 покупателям квартир в доме на улице Пушкина в Луховицах выплатили справедливые денежные компенсации», — добавила она.

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Ранее о восстановлении всех дольщиков в правах заявил губернатор Андрей Воробьев. Такое поручение он дал во время оперативного совещания с силовым блоком.

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