Подмосковье 03 мая 2023, 00:30 Более 90% жилья в Подмосковье построят с использованием эскроу-счетов Главгосстройнадзор МО

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Более 90% жилья в Московской области строят с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

В Подмосковье возводят 558 жилых дома, из них 506 с использованием эскроу-счетов. Это на 30% больше, чем в прошлом году. По старой схеме строят 52 многоквартирных дома.

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С начала 2023 года в Главгосстройнадзор Московской области поступило 57 извещений о начале строительства жилых зданий.

Эскроу-счета используют в регионе с июня 2019 года. По этой схеме застройщик сможет получить деньги только после ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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