Подмосковье 13 февраля 2024, 14:59 Более 90 ж/д переездов отремонтируют в Подмосковье в этом году Пресс-служба Минтранса МО

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В программу ремонта железнодорожных переездов на 2024 год вошло свыше 90 объектов в Подмосковье. В Минтрансе региона отметили, что работы начнутся уже в марте.

«В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 округах области. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, а в полном объеме работы завершат осенью», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

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В этом году сразу 18 ж/д переездов отремонтируют в Одинцове. Еще 16 объектов обновят в Домодедове, а в Сергиевом Посаде — 11.

В Подмосковье находится 347 ж/д переездов, около 100 из них отремонтировали в прошлом году.

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