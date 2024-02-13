13 февраля 2024, 14:59
Более 90 ж/д переездов отремонтируют в Подмосковье в этом году
В программу ремонта железнодорожных переездов на 2024 год вошло свыше 90 объектов в Подмосковье. В Минтрансе региона отметили, что работы начнутся уже в марте.
«В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 округах области. На некоторых объектах работы начнутся уже в марте, а в полном объеме работы завершат осенью», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.
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В этом году сразу 18 ж/д переездов отремонтируют в Одинцове. Еще 16 объектов обновят в Домодедове, а в Сергиевом Посаде — 11.
В Подмосковье находится 347 ж/д переездов, около 100 из них отремонтировали в прошлом году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
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