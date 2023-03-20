Подмосковье 20 марта 2023, 13:59 Более 90 высокорискованных объектов Подмосковья проверят в 2023 году после продления моратория Мининвест МО

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Правительство РФ продлило мораторий на плановые проверки до 2030 года. В этом году в Московской области проконтролируют работу на 94 высокорискованных объектах.

Среди таковых находятся предприятия, отнесенные к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, опасные производственные объекты и гидротехнические сооружения второго класса опасности.

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Согласно нововведениям, вместо проверок в образовательных учреждениях могут проводить профилактические осмотры. Если во время таких визитов найдутся нарушения, то ведомства могут поручить их устранить.

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В прошлом году в регионе должно было состояться 457 проверок. Однако после введения моратория 379 из них отменили.

Проверить, включена ли организация в план проверок на 2023 год, предприниматели могут в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион продолжает помогать местным предпринимателям выйти на международный рынок.

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