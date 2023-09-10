Подмосковье 10 сентября 2023, 12:30 Более 90 врачей в Ступине получили земельные участки под строительство домов пресс-служба го Ступино

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В Ступине 94 медика получили сертификаты на получение земельных участков под строительство дома. Документы вручила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, участки предоставили специалистам округа по программе «Земля врачам».

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«Участки находятся в созданном поселке, для этих целей выделен земельный массив площадью 25 гектаров в черте города. Каждому врачу будет предоставлено по 8-10 соток. Всего в поселке землю получили 68 узких специалистов. А в целом в Ступине участками обеспечили 94 человека», — рассказала Адигамова.

Действие закона по предоставлению земельных участков в регионе продлится до конца 2026 года. В следующем году в поселке для врачей в Ступине обустроят инженерные и дорожно-транспортные сети, проведут электричество, установят уличные фонари, сделают водоотведение и газифицируют населенный пункт.

Рядом с поселком находится школа, детский сад, поликлиника, спорткомплекс. Поселки для врачей, помимо Ступина, создали в пяти городских округах. Это Богородский, Домодедово, Сергиев Посад и Воскресенск.

С начала года по программе «Земля врачам» специалистам предоставили почти 450 земельных участков в безвозмездное пользование. За все время действия программы землю получили более двух тысяч медиков.

Ранее подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора региона. Награды вручили Андрей Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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