Подмосковье 25 апреля 2023, 15:42 Более 90 участков передали под реализацию проектов импортозамещения в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Программа поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль» уже больше года реализуется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. За это время были переданы участки для реализации 80 важных проектов.

«За счет нашей программы мы оказали содействие в запуске 80 новых инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Суммарный объем инвестиций по проектам — 37 миллиардов рублей», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Под реализацию программы «Земля за 1 рубль» было выделено более двух тысяч гектаров в 38 муниципальных образованиях. Переданы инвесторам уже 95 участков.

Недавно землю за рубль получила компания «Завод Стелкон» в Орехово-Зуеве, которая планирует расширить производство оборудования для логистических центров. Другой инвестор — компания «Глобалхимфарм» — на льготной земле запустит производство фармацевтических субстанций в Долгопрудном.

На новых предприятиях, многие из которых уже строятся, будет создано более 6,7 тысячи рабочих мест.