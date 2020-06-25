Более 90 участков для голосования по поправкам в Конституцию открыли в Солнечногорске

В Солнечногорске 25 июня открыли 91 избирательный участок. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно до 1 июля. Одним из первых отдать свой голос на избирательный участок пришел глава округа Владимир Слепцов.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Солнечногорска соблюдал все санитарные требования. Пришел в маске, паспорт показал издалека, соблюдал дистанцию. Процесс голосования сделали не только удобным, но и безопасным. Даже если, вдруг, люди забыли о средствах защиты — переживать не стоит. Их можно получить прямо на участках.

«Выдаются одноразовые ручки, у кого нет маски — выдаются маски. Антисептиком опрыскивают руки, все делаем для того, чтобы человек не переживал, что он может заразиться или заразить кого-то», — сказал Владимир Слепцов, глава городского округа Солнечногорск.

Высказать свое отношение к поправкам может любой солнечногорец старше 18 лет. На это есть почти неделя. А еще есть 91 избирательный участок. Там к этой процедуре готовились давно — нанесли разметку, вооружились бесконтактными термометрами, запаслись одноразовыми ручками, антисептиками и обеззараживающими ковриками. Даже кабинки в этот раз необычные.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы убрали шторки, которые были впереди, чтобы люди не соприкасались, но тайное голосование соблюдалось. Также мы развернули кабинки, чтобы с той стороны они были не закрыты, как раньше», — пояснила председатель УИК № 2987 Наталья Курчаткина.

За полдня на ее избирательный участок пришли 60 человек. Если желания пересекаться с другими людьми нет, то избирательная комиссия сама придет к вам.

«Мы приезжаем к людям домой. Достаточно человеку позвонить, либо передать через другого избирателя, что он не может прийти на участок. Мы знаем, что у нас есть ограничения для пенсионеров, поэтому мы о них заботимся и сами идем к ним домой», — объяснил председатель территориальной избирательной комиссии Солнечногорска Сергей Митряшин.

Все подробную информацию о поправках можно узнать не только на сайте Центральной избирательной комиссии страны. В Солнечногорском торговом центре установили информационную стойку. Помочь разобраться в поправках в Конституцию помогают волонтеры.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы консультируем жителей Солнечногорска по тому, где и как можно проголосовать в рамках голосования по поправкам в Конституцию. Выдаем брошюры, где коротко и понятно объяснены главные изменения. А также доступно объясняем все, если у людей возникают вопросы», — отметила Оксана Пронина, волонтер Конституции.

Также на информационной стойке можно узнать о всех добровольческих проектах, которые проходят в России, и в частности в Солнечногорске. Детям волонтеры в игровой форме объясняют главные изменения в Конституции, а также выдают в подарок — стикеры с героями из мультфильмов. Сами избирательные участки в Солнечногорске будут работать ежедневно с восьми утра до восьми вечера вплоть до 1 июля.