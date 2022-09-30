Более 90 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 16:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 90 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

Читать 360tv в

Дома более 90 тысяч жителей Подмосковья газифицированы специалистами компании «Мособлгаз». Работы выполнены по программе социальной газификации.

Догазифицированы 2167 населенных пунктов, а до конца года трубы продолжат еще в 639 селах и деревнях. Жители могут подавать новые заявки на подключение домов к газу даже после завершения работ в их населенных пунктах. Сделать это можно онлайн, в офисах социальной газификации или в офисах «Мособлгаз».

Реклама

В сентябре в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева расширили список категорий граждан, которые могут рассчитывать на поддержку государства в сфере газификации индивидуальных жилых домов. В него вошли члены семей погибших военнослужащих из Подмосковья.

Реклама

0 0 0 0 0 0