Более 90 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе | 360°

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Более 90 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

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Дома более 90 тысяч жителей Подмосковья газифицированы специалистами компании «Мособлгаз». Работы выполнены по программе социальной газификации.

Догазифицированы 2167 населенных пунктов, а до конца года трубы продолжат еще в 639 селах и деревнях. Жители могут подавать новые заявки на подключение домов к газу даже после завершения работ в их населенных пунктах. Сделать это можно онлайн, в офисах социальной газификации или в офисах «Мособлгаз».

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В сентябре в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева расширили список категорий граждан, которые могут рассчитывать на поддержку государства в сфере газификации индивидуальных жилых домов. В него вошли члены семей погибших военнослужащих из Подмосковья.

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Социальная газификация

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