Более 90 тысяч жителей Балашихи вакцинировались от коронавируса

Более 90 тысяч жителей Балашихи привились от коронавируса. В городе работают стационарные пункты вакцинации, а также мобильные.

Всего насчитывается девять стационарных пунктов вакцинации. Об этом сообщила газета «Большая Балашиха».

В городе работают мобильные бригады, которые вакцинируют население. Они приезжают в торговые центры, на предприятия и в МФЦ.

В России полную вакцинацию от коронавируса прошли 11,5% россиян, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 28 июня сообщал, что 23 миллиона россиян уже вакцинировались. При этом несколько дней назад он говорил, что первый компонент получил 21 миллион.

Вакцинация взрослых россиян от коронавируса стартовала в стране 18 января. Любой гражданин страны старше 18 лет может выбрать для прививки одну из трех вакцин — «Спутник V», «КовиВак» или «ЭпиВакКорону». В России также зарегистрирована вакцина «Спутник Лайт», но она в гражданский оборот еще не поступала.