Более 90 тысяч вакансий подобрали в Подмосковье для безработных

Важный вопрос для Подмосковья — это занятость населения. В данный момент официально известно о 21 тысяче безработных. Для них есть 93 тысячи вакансий. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«И, наконец, седьмое направление — занятость. У нас 21 тысяча безработных зарегистрирована и 93 тысячи вакансий. Есть динамика за март: +14%. Поэтому обращаю внимание и отраслевиков, и глав на то, что каждое предприятие должно почувствовать наше внимание. Ну и, конечно, профобучение тоже должно вестись очень грамотно. Прошу на это обратить внимание», — сказал он.

Ранее Воробьев перечислил другие меры для укрепления экономики Московской области в непростых экономических условиях. Например, регион создаст дополнительные 14 тысяч рабочих мест.

Также губернатор заявил, что Московская область на поддержку малого бизнеса выделит один миллиард рублей. По его словам, в этой сфере сейчас задействованы более 400 тысяч человек.