Подмосковье 28 апреля 2023, 11:46 Более 90 тонн вторсырья купили и продали на маркетплейсе в Подмосковье с начала года РЭО Медиабанк

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Специальную онлайн-платформу разработали в Подмосковье для покупки и продажи вторичного сырья. С помощью маркетплейса удалось реализовать около 90 тонн отходов в первом квартале года.

«Онлайн-платформа — это еще один значимый шаг на пути формирования полноценной экономики замкнутого цикла в Подмосковье. Сейчас на площадке присутствуют девять КПО, два сборщика вторичных ресурсов и 13 покупателей», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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На маркетплейсе представлены 53 лота объемом почти на две тысячи тонн отходов. Это ценное сырье, которое можно использовать для переработки.

Платформа гарантирует безопасность сделки, используя эскроу счета и электронный документооборот. Более подробную информацию о работе площадки можно найти на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область начала активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Кроме того, начались приготовления к старту программы «Лето в Подмосковье».

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