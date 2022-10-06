Более 90 рабочих мест появится на заводе чугунных люков в Химках | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Более 90 рабочих мест появится на заводе чугунных люков в Химках

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Производитель литых чугунных и металлоизделий для жилищно-коммунального хозяйства и дорожных служб компания ООО ПК «Геопром» увеличит производственные мощности на 30%. Компанию привлекли в Химки при содействии Корпорации развития Подмосковья. Изначально в этот проект вложили больше 150 миллионов рублей.

«В ближайшие два года предприятие планирует расширить производство чугунно-литейных и стальных изделий и увеличить объем инвестиций еще на 100 миллионов рублей. Расширение производства позволит создать в округе дополнительно около 20 рабочих мест, в результате общая численность сотрудников предприятия составит порядка 90 человек», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Компания «Геопром» остается на отечественном рынке с 2013 года. Производство компании, на котором происходит сборка, доработка и покраска продукции, находится в Химках. Литейное производство расположено в Татарстане, Твери и Воронеже. Сама компания за один год производит больше 12 тысяч тонн чугунного литья и около двух тысяч тонн различных металлических изделий.

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Сама компания постепенно развивается. Только за последний год удалось увеличить производственный цикл на 50%. Сейчас проходит улучшение производственных условий, закупка нового оборудования, расширяется ассортимент продукции.

«На сегодняшний день у нас самый широкий ассортимент коммунального литья с различной нагрузкой — от 1,5 тонны до шести тонн. Этот объем полностью закрывает потребности газовых служб, водоканалов, теплосетей Москвы и Подмосковья», — рассказал директор ООО ПК «Геопром» Павел Ширяев.

К качеству чугунных люков есть целый ряд требований, которым обязательно должен соответствовать каждый люк или приемник. Для изготовления таких люков применяется только высокопрочный чугун, соблюдаются все нормы, правила и техники изготовления.

«Мы рады, что при участии Корпорации развития Московской области компании расширяют свои производства в Подмосковье. В рамках реализации инвестпроекта компания ООО ПК „Геопром“ построила и запустила в работу складские помещения, чугунно-литейное производство, а также производство металлоизделий для смотровых колодцев. Именно это оборудование позволяет сотрудникам городских служб безопасно спускаться в колодцы, а обычных прохожих защищает от падения в люк», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

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