Более 90 полевых кухонь развернут в Подмосковье 9 мая

В рамках празднования 77-летия Великой Победы на территории Московской области пройдут концерты, тематические ярмарки, будут организованы фотозоны, зоны реконструкций, аттракционов и интерактивные площадки.

На территории Подмосковья 9 мая развернут более 90 точек полевой кухни. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Жителям Подмосковья предложат гречневую кашу с тушенкой, солдатский хлеб и горячий чай. Попробовать такую кухню смогут все желающие.

Бесплатные полевые кухни развернутся в городских округах Щелковский, Сергиево-Посадский, Котельники, Домодедово, Коломна, Шаховская, Солнечногорск, Черноголовка, Истра, Серебряные Пруды, Воскресенск, Бронницы, Серпухов, Подольск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Волоколамск и Лыткарино.

На некоторых площадках и ярмарках ветеранам также вручат памятные сувениры, цветы и подарочные наборы. Всем гостям праздника раздадут георгиевские ленточки.

На праздничных ярмарках жители области смогут приобрести различные тематические товары с праздничной атрибутикой, фермерскую продукцию, товары народных промыслов, кондитерские изделия и многое другое.

Адреса и график работы всех полевых кухонь и ярмарок будет опубликован на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.