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    06 мая 2022, 20:38

    Более 90 полевых кухонь развернут в Подмосковье 9 мая

    Анастасия Борискова

    В рамках празднования 77-летия Великой Победы на территории Московской области пройдут концерты, тематические ярмарки, будут организованы фотозоны, зоны реконструкций, аттракционов и интерактивные площадки.

    Более 90 полевых кухонь развернут в Подмосковье 9 мая

    На территории Подмосковья 9 мая развернут более 90 точек полевой кухни. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

    Жителям Подмосковья предложат гречневую кашу с тушенкой, солдатский хлеб и горячий чай. Попробовать такую кухню смогут все желающие.

    Бесплатные полевые кухни развернутся в городских округах Щелковский, Сергиево-Посадский, Котельники, Домодедово, Коломна, Шаховская, Солнечногорск, Черноголовка, Истра, Серебряные Пруды, Воскресенск, Бронницы, Серпухов, Подольск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Волоколамск и Лыткарино.

    На некоторых площадках и ярмарках ветеранам также вручат памятные сувениры, цветы и подарочные наборы. Всем гостям праздника раздадут георгиевские ленточки.

    На праздничных ярмарках жители области смогут приобрести различные тематические товары с праздничной атрибутикой, фермерскую продукцию, товары народных промыслов, кондитерские изделия и многое другое.

    Адреса и график работы всех полевых кухонь и ярмарок будет опубликован на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.