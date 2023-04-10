Подмосковье 10 апреля 2023, 00:30 Более 90 пенсионеров сыграли на турнире по мини-футболу в Луховицах Пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья

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В Луховицах прошел очередной турнир по мини-футболу. Свое умение владеть мячом показали более 90 участников проекта «Активное долголетие».

«По итогам турнира призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда Луховиц, второе место досталось Кашире, а третье — Балашихе», — сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.

Самым старшим участником турнира был Анатолий Николаев из Орехово-Зуева. Ему исполнилось 82 года.

Ознакомиться с расписанием занятий можно на портале «Активное долголетие» по ссылке.

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