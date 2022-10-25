Более 90 обращений поступило в Центр помощи семьям мобилизованных в Королеве | 360°

25 октября 2022, 20:29
Более 90 обращений поступило в Центр помощи семьям мобилизованных в Королеве
Центр помощи семьям мобилизованных жителей продолжает работу в Королеве. Его работу контролирует глава округа Игорь Трифонов.
Волонтеры центра ведут личный прием жителей, отвечают на вопросы по телефону горячей линии. В центр обращаются за психологической и юридической помощью, за пояснениями о положенных льготах и выплатах, за помощью с доставкой продуктов или лекарств.
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Также сотрудники центра оперативно решают вопросы о внеочередном зачислении детей в детсады, бесплатном посещении кружков и секций, предоставлению льгот по оплате ЖКХ и другие.
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Всего в Центр помощи семьям мобилизованных в Королеве поступило 92 обращения, из них уже выполнено 76.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о дополнительном обмундировании для мобилизованных из Подмосковья.
Королев
Частичная мобилизация в РФ
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