Подмосковье 25 января 2024, 13:27 Более 90 объектов культурного наследия в Подмосковье зарегистрировали в ЕГРН за год Главное управление культурного наследия Московской области

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Сведения о 94 объектах культурного наследия, расположенных в Подмосковье, внесли в ЕГРН в прошлом году. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.

За год утвердили 27 охранных обязательств, разработали 280 актов технического состояния объектов культурного наследия. По результатам археологических работ 21 объект включили в перечень выявленных объектов культурного наследия, для 45 памятников археологии определили и утвердили границы территории.

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Утвердили границы и предмет охраны исторических поселений городов Звенигород и Сергиев Посад. В перечень вошли 100 исторически ценных объектов.

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