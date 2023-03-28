Подмосковье 28 марта 2023, 14:57 Более 90 незаконных переходов через железную дорогу закрыли в Подмосковье с начала года Unsplash

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По данным Минтранса, с начала года на железной дороге в Подмосковье произошло уже 40 смертельных случаев, из них больше половины — при переходе путей в незаконных местах. Борьба с такими опасными тропами будет усилена.

С января в Московской области установили уже более 500 метров металлических заборов у железнодорожных путей, благодаря чему удалось закрыть 92 незаконных перехода. Именно они чаще всего становятся причиной гибели людей.

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«При наступлении благоприятных погодных условий будем выкапывать рвы и высаживать труднопроходимые кустарники. С помощью разных методов в прошлом году нам удалось ликвидировать более 500 опасных троп», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый путепровод в Раменском округе откроют раньше срока — в сентябре 2024 года. Он разгрузит улицы от заторов и значительно улучшит ситуацию на дорогах.

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