Подмосковье 21 ноября 2023, 16:14 Более 90 медиков приобрели жилье по программе «Социальная ипотека» в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сотрудники здравоохранения Химок более 90 раз воспользовались «Социальной ипотекой» в 2023 году. Благодаря компенсации части расходов на покупку жилья округу удается привлечь больше новых специалистов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В Химках работают региональные и муниципальные программы для поддержки ценных специалистов в области здравоохранения.

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«У нас более полутора тысяч медицинских работников. В округе реализуются разные программы поддержки, направленные в том числе на привлечение молодых сотрудников. Это позволяет сократить очереди к узким специалистам. Такие меры, как компенсация платы за аренду жилья или доплаты от губернатора Московской области Андрея Воробьева, позволяют удержать кадры и повысить престиж профессии врача», — отметила муниципальный депутат городского округа Химки, председатель химкинского совета медсестер Надежда Смирнова.

В Химках более 430 врачей оказывают первичную медпомощь, а штат среднего медицинского персонала насчитывает 650 человек. Для жителей регулярно проводятся тематические мероприятия. Например, недавно прошла научно-профилактическая встреча на тему борьбы с диабетом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении медицинских кадров в Подмосковье. По его словам, медицинские центры привлекли свыше двух тысяч новых медработников в этом году.

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