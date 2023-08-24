Подмосковье 24 августа 2023, 17:31 Более 90 котельных построят или отремонтируют в Подмосковье в этом году Главгосстройнадзор МО

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В Московской области строят или ремонтируют 94 котельные. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

«Объекты теплоснабжения возводят как в рамках комплексной застройки для отопления строящихся многоквартирных домов, так и на территориях предприятий для создания более комфортных условий работы сотрудников», — уточнили в ведомстве.

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Больше всего котельных строят и реконструируют в Щелкове, Солнечногорске, Серпухове, Наро-Фоминске и Дубне — по пять объектов.

В Серебряных Прудах, Домодедове, Коломне, Ленинском округе, Орехово-Зуеве и Пушкино построят или реконструируют по четыре котельных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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