Подмосковье 22 августа 2023, 05:00 Более 90 домов исключили из реестра проблемных объектов в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье исключили 94 многоквартирных дома из реестра проблемных объектов. Это значит, что дольщиков восстановят в правах: кто-то получит ключи от долгожданных квартир, а кто-то денежные компенсации.

В Ступине, Домодедове, Воскресенске, Жуковском, Клину, Солнечногорске и Дубне дольщики получат компенсации. В Можайском, Одинцовском, Дмитровском, Истринском и Сергиево-Посадском округах дома достроят, после чего владельцы квартир смогут заселиться.

Реклама

Отмечается, что на данный момент в ЕРПО находится 263 здания. До конца года в Московской области планируют достроить 136 многоквартирных домов и выплатить компенсации участникам долевого строительства 127 проблемных объектов.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в регионе решат до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».