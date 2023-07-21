Подмосковье 21 июля 2023, 06:30 Более 9 тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой по расчету стоимости за изменение ВРИ участка с 2021 года Министерство имущественных отношений МО

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С 2021 года электронной услугой по расчету стоимости за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) воспользовались более 9 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, плата за корректировку ВРИ взимается только в том случае, если владелец земельного участка запланировали реконструкцию или строительство здания. Виды разрешенного использования участков на них устанавливают согласно территориальной зоне, их перечень указан в специальном классификаторе.

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«В чем польза услуги по расчету платы: стоимость можно узнать еще до подачи соответствующего заявления в Росреестр, рассчитав свои финансовые возможности. Для получения услуги нужен паспорт и заполненное заявление, где должен быть указан кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он желает изменить действующий ВРИ. В этом году данной услугой воспользовались более 9 тысяч жителей Подмосковья, а за два года предварительно рассчитали стоимость по смене ВРИ 18995 граждан на сумму более 8,6 миллиардов рублей», — отметила министр.

В случае, если изменить ВРИ участка удается в соответствии с земельным законодательством, то в течение 15 дней заявитель получит уведомление с расчетом стоимости и реквизитами для ее осуществления. После оплаты собственник сможет обратиться за изменением данных в Росреестр. Подробная информация об услуге размещена на портале РПГУ.

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