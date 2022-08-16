Более 9 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за обустройство дорог на портале «Добродел»

Голосование за выбор дополнительных видов дорожных работ продолжается на портале «Добродел». Вплоть до 31 августа жители сами смогут определить места, где появятся тротуары, искусственные неровности и ливневки.

За первые две недели в голосовании приняли участие девять тысяч жителей региона. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, услуга пользуется особой популярностью у жителей Дмитровского, Раменского, Сергиево-Посадского округов, а также в Химках и Серпухове.

«Мы впервые запустили голосование по выбору комплекса дополнительных работ, который дорожные службы смогут провести на дорогах, и видим большой интерес жителей», — отметил министр транспорта Алексей Гержик.

Больше всего голосуют за строительство тротуаров, установку искусственных неровностей, устранение разрушения обочины и обустройство ливневок. При этом активнее других участвуют в Дмитрове, Раменском и Сергиевом Посаде.

Голосование на «Доброделе» продлится до 31 августа. Любой зарегистрированный пользователь сможет выбрать ту дорогу (в перечне их 58 тысяч), на которой, по его мнению, необходимо провести дополнительные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что задача властей региона — во главу угла поставить мнение людей. С этой целью на портале «Добродел» регулярно проводятся голосования, где люди сами участвуют в создании комфортной среды.