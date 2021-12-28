Более 9 тысяч жителей Можайска обеспечили теплом и горячей водой

В Можайске завершили ремонт котельной в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2024 годы». Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

На объекте полностью завершили работы по устройству инженерных сетей, произвели монтаж внутренних систем отопления и вентиляции, водоснабжения и водоотведения, провели внутренние отделочные работы. В котельной установили пожарно-охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Благодаря вводу котельной в Можайске будет улучшено теплоснабжение и горячее водоснабжение свыше 9 тысяч человек, отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.