Подмосковье 20 июля 2023, 10:38 Более 9 тысяч жителей Чехова посетили акцию «Ночь в парке» Телеканал «360»

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Областная акция «Ночь в парке» прошла в Чехове. Более девяти тысяч жителей посетили праздник в городском парке культуры и отдыха.

Этой ночью неоновые огни освещали шоу мыльных пузырей, дискотеку и фотозону. В программе были мастер-классы по йоге и английскому языку, ночное граффити фосфорными красками, световые инсталляции и огненное бармен-шоу.

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«Наш городской парк культуры и отдыха присоединился к областной акции „Ночь в парке“. В этом году мы для наших гостей подготовили обширную программу, <…> чтобы каждый мог найти активности по своему вкусу и предпочтению», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Чехов Надежда Чернятина.

Центром притяжения гостей стала сцена, на которой играли джаз, ханг и битбокс. Кульминацией ночи стало флайборд-шоу со спецэффектами.

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