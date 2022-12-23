Подмосковье 23 декабря 2022, 14:27 Более 9 тысяч жителей Балашихи посмотрели спектакль на льду «Отважная Герда»

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Более девяти тысяч жителей Балашихи погрузились в историю о Снежной королеве на представлении «Отважная Герда». Гостями праздника также стали переселенцы с освобожденных территорий Украины и дети мобилизованных граждан.

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Постановку показал ледовый балет «Сказка на льду». Фигуристы исполняли акробатические трюки и даже поднимались на кольцах под купол ледового дворца имени Ляпкина «Арена „Балашиха“».

После представления к зрителям и артистам вышел Дед Мороз. Зимний волшебник поздравил всех с наступающим Новым годом. Присоединился к поздравлениям и глава округа.

«От лица всей нашей большой команды хочу вас поздравить с наступающим праздником. Новый год — это время, когда сбываются самые заветные наши пожелания. Поэтому, дорогие ребята, я желаю, <...> чтобы в новом году происходило много доброго и светлого в вашей жизни», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Елку в ледовом дворце устроили в рамках регионального проекта «Зима в Подмосковье», который проходит уже в пятый раз.

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