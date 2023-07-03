Подмосковье 03 июля 2023, 13:10 Более 9 тысяч тонн сена для сельскохозяйственных животных заготовили в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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В Подмосковье продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что темпы в этом году опережают прошлогодние.

«В Подмосковье уже заготовлено 9,1 тысячи тонн сена, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По его словам, показатели по заготовке сенажа также высокие. На данный момент в Подмосковье запасли 260 тысяч тонн, что на 13% больше, чем в прошлом году. Всего в этом году в регионе намерены заготовить свыше 900 тысяч тонн сена и сенажа. Отмечается, что на корову в сельхозорганизациях приходится 6,4 центнера кормовых единиц.

Качественные корма животных способствуют повышению молочной и мясной продуктивности скота, а также сохранению его здоровья и долголетия.

После ПМЭФ-2023 подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и представители компании «Росагролизинг».

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