23 ноября 2022, 15:00
Более 9 тысяч семей Подмосковья получили выплату к юбилею совместной жизни с начала года
Супруги, которые прожили в браке 50 лет и более, получают выплаты к юбилеям совместной жизни. С января программа охватила более девяти тысяч таких семейных пар.
«На эту меру поддержки было выделено более 57,8 миллиона рублей в 2022 году. Оформить выплату может один из супругов, имеющих место жительство в Подмосковье», — напомнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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Заявление на выплату к юбилею свадьбы нужно подать только один раз на региональном портале госуслуг, а потом система запомнит дату заключения брака и сама будет отслеживать праздники.
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В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что размер выплаты составляет от пять до девяти тысяч рублей.
Государственную социальную помощь получили свыше 65 тысяч жителей Подмосковья с начала года.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Выплаты в России
Свадьбы
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