Подмосковье 19 апреля 2023, 14:05 Более 9 тысяч родителей сдали ЕГЭ по истории в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Акция «Сдаем вместе ЕГЭ по истории» прошла в Подмосковье. Более девяти тысяч родителей из 41 округа приняли в ней участие. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

«Инициаторами акции выступила педагогическая общественность двух древних подмосковных городов с богатой историей: Волоколамска и Дмитрова», — уточнили в ведомстве.

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Участники акции узнали, как организаторы контролируют вход в ППЭ, распечатывают бланки и проводят инструктаж. Также родители самостоятельно заполнили регистрационные поля и бланки ответов.

«Родителям были предложены вопросы из истории своего родного края, области, страны. Взрослые вспомнили страницы истории, которые изучали в школе», — добавили в региональном министерстве образования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с учениками из новой школы. Он рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.

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