Подмосковье 16 декабря 2022, 16:09 Более 9 тысяч предложений жителей реализовали в Химках в 2022 году

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Промежуточные итоги исполнения наказов жителей подвели в Химках. Пожелания жителей были собраны «Единой Россией» во время избирательной кампании прошлого года. Всего за 2022 год в округе было реализовано более девяти тысяч предложений.

Секретарь местного отделения партии, глава Химок Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутат Мособлдумы Михаил Раев обсудили реализацию народной программы в 2022 году.

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«Мы собрали почти 15 тысяч предложений химчан. Более девяти тысяч из них уже исполнено, более трех тысяч — в работе прямо сейчас, остальные реализуем в следующем году. Цифры говорят сами за себя. Это результат большой командной работы», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Наказы химчан касались всех сфер: ЖКХ, дорожное строительство, благоустройство, образование, медицина. На основе пожеланий жителей формировалась народная программа партии «Единая Россия».

«Ко мне, как депутату Госдумы, поступают обращения жителей. В этом году мы отработали более 500 заявок, причем 266 из них поступили от химчан. Это говорит об активности и неравнодушии жителей, которые готовы постоянно давать обратную связь и вместе улучшать свой город. Девять тысяч реализованных наказов — это хороший показатель, однако важно не снижать планку, поскольку чем выше уровень, тем больше требований. Будем продолжать совместную работу», — сказала депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Больше всего просьб жителей касалось жилищно-коммунальной сферы. Они составили 40% от общего числа наказов. Это капитальный ремонт домов, благоустройство дворов, обновление и ремонт инженерных коммуникаций, замена лифтов и многое другое.

Дмитрий Волошин подчеркнул, что решение вопросов в этой сфере требует системного подхода. Один из инструментов — инвестиционная программа управляющих компаний, которая формируется вместе с жителями.

На втором месте — наказы, связанные с содержанием дорог. В этом году при поддержке губернатора в городском округе отремонтировали 13 дорог общей площадью 72 500 квадратных метров.

«Предложения химчан были проработаны и учтены при распределении средств, выделяемых из областного бюджета. В результате в Химках был реализован ряд проектов, среди которых, например, благоустройство сквера, расположенного во дворе домов по улице Чкалова, обустройство спортивной площадки в школе № 26. Средства бюджета области направлялись и на решение таких важных вопросов как строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути вблизи жилых комплексов „Солнечная система“ и „Две столицы“, ремонт Вашутинского шоссе в Старых Химках, проектирование строительства Машкинской развязки и другие», — рассказал депутат Московской областной Думы фракции «Единая Россия» Михаил Раев.

Среди крупных социальных объектов, которые модернизируют в этом году, — поликлиника № 2 и спортивный комплекс «Родина». Работы уже на завершающей стадии.

После капитального ремонта самая посещаемая поликлиника города станет единым Консультативно-диагностическим центром. Там будут вести прием 36 узкопрофильных специалистов по 17 направлениям.

В «Родине», старейшем спортивном комплексе Химок, отремонтировали крышу, укрепили фасад и фундамент, отреставрировали чаши малого и большого бассейнов, заменили все инженерные коммуникации.

В рамках отчета партийцы посетили и осмотрели еще один объект, открывшийся в рамках реализации народной программы, — палисадик на базе гимназии № 9. Мини-детсад рассчитан на 95 мест и оснащен всем необходимым для комфортного пребывания малышей: спальными местами, игровыми и обеденными зонами, раздевалками, площадками для прогулок. Для малышей предусмотрены питание четыре раза в день, развивающие занятия и прогулки.

«Задача, которая стоит перед нами, — увеличить число мест в дошкольных учреждениях и, соответственно, разгрузить очереди в детские сады. В этом году за счет открытия шести новых палисадиков по программе губернатора мы сократим очереди почти на 10%», — глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Еще два палисадика работают в микрорайоне Левобережный, два — в Сходне и один в Старых Химках. Все шесть мини-садов рассчитаны на 360 детей.

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